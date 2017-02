Problemen bij Ziggo verholpen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 08:49 uur | update: 08:58 uur

UTRECHT - De storing bij Ziggo is voorbij. De problemen zijn in de nacht van zaterdag op zondag helemaal opgelost, zegt een woordvoerder van het Utrechtse kabelbedrijf.



Klanten hadden sinds vrijdagochtend last van langzaam internet als gevolg van netwerkproblemen. Ook waren de klantenservice van het bedrijf en een aantal zakelijke klanten van Ziggo niet bereikbaar. Televisiekijken was volgens een woordvoerder wel gewoon mogelijk.



Vrijdagmiddag leken de problemen opgelost, maar zaterdagochtend regende het volgens allestoringen.nl weer klachten. Normaal komen er per uur maar een aantal meldingen over storingen bij Ziggo binnen, op het hoogtepunt was dat zaterdagavond rond 23.00 uur bijna zevenhonderd.



Ziggo onderzoekt de oorzaak van de storing nog en zegt "te blijven investeren in het netwerk om deze situaties te voorkomen."



