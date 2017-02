Bestuurder gestolen scooter opgepakt in Maarssen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 10:02 uur

MAARSSEN - De politie in Maarssen heeft vrijdag op de Straatweg een persoon opgepakt omdat hij op een gestolen scooter rondreed. Ook had hij mogelijk harddrugs in zijn bezit.



Agenten kwamen de bestuurder op het spoor omdat hij zonder helm rondreed. Bij controle bleek hij ook geen rijbewijs te hebben. De verdachte zei dat hij die had moeten inleveren bij de politie vanwege openstaande boetes.



Agenten zagen bij nadere inspectie dat er geen sleutel in het contact van de scooter zat. Het voertuig bleek als gestolen geregistreerd te staan bij de politie, waarop de bestuurder werd opgepakt.



Op het politiebureau ontdekten agenten ook dat hij twee zakjes met wit poeder bij zich had. De politie doet onderzoek naar de inhoud.



