Gedetineerde onwel in gevangenis Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 26 februari 2017, 11:24 uur | update: 11:43 uur

Foto: Martijn Beekman, ANP

NIEUWEGEIN - Hulpdiensten zijn zondagochtend uitgerukt naar de penitentiaire inrichting in Nieuwegein omdat een gevangene onwel was geworden.



Het incident gebeurde rond 10.45 uur. Personeel van de ambulance heeft zich over het slachtoffer ontfermd, hij was volgens een woordvoerster van de Dienst JustitiŽle Inrichtingen aanspreekbaar.



De gevangene is onder begeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van zijn onwelwording is verder niets bekend.



