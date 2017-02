Carnavalsoptocht Hoogland: 60.000 bezoekers verwacht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 11:09 uur | update: 11:31 uur

Foto: ANP

HOOGLAND - In Hoogland start vanmiddag de traditionele carnavalsoptocht. De organisatie verwacht zo'n 60.000 bezoekers in het dorp, dat ter gelegenheid van carnaval is omgedoopt tot 't Zandkruuersgat.



De optocht start om 13.00 uur op de hoek van de Molenweg met de Hamseweg. Daarna gaan de circa dertig praalwagens naar de Zevenhuizerstraat, Esdoornlaan, Acacialaan, Plataanweg en uiteindelijk weer via de Zevenhuizerstraat naar de Kerklaan. Het eindpunt is bij de St. Martinuskerk.



RTV Utrecht doet vanmiddag via Facebook live verslag van de carnavalsoptocht door Hoogland. Het is de 41ste keer dat carnavalsstichting de Eemschuumers de tocht organiseert.



Ook in Odijk, Montfoort en Achterveld zijn flinke optochten zondag. In 't Goy trekt dan een kleinere stoet door de straten.



