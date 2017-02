"Raad moet opnieuw beslissen over extra geld Fluor"

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zondag 26 februari 2017, 11:32 uur | update: 11:50 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - Het CDA in Amersfoort vindt dat het stadsbestuur niet kritisch genoeg heeft gekeken naar de plannen van poppodium Fluor.



Eind vorig jaar moest Amersfoort ruim twee ton extra in het noodlijdende poppodium stoppen. Dit bedrag was bovenop de jaarlijkse subsidie van 450.000 euro. Het CDA wil Fluor wel behouden als poppodium, maar dat moet dan wel financieel haalbaar zijn en blijven. Alleen het businessplan van Fluor is niet goed genoeg, zegt de partij.



Deze week werd bekend dat de Amersfoortse raad akkoord is met een reddingsplan voor Fluor. Dit plan kost de gemeente eenmalig 324.500 euro. De helft van deze bijdrage is nodig om het tekort op de begroting voor dit jaar weg te werken. Met de rest kan geďnvesteerd worden in een nieuwe keuken en kassa's.



Het poppodium zit in grote financiële problemen vanwege hogere opstartkosten, maar ook door verkeerde keuzes. Zo kwam het culturele café niet van de grond, waardoor de verwachte horeca-inkomsten achterbleven bij de verwachting.



