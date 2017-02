Posteractie tegen gescheiden afval inzamelen in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 15:30 uur | update: 15:59 uur

De poster hangt bij tientallen huizen voor het raam. Foto: Leefbarebuurt

UTRECHT - Utrechters in de Vogelenbuurt en Tuinwijk zijn een posteractie gestart tegen het plan van de gemeente om afval op een andere manier in te zamelen. Tientallen buurtbewoners hebben een poster opgehangen waarop het zogenoemde 'nieuwe inzamelen' een verloedering van de buurt wordt genoemd.



Utrecht wil dat woningen drie kliko's krijgen om verschillende soorten afval zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier en plastic te scheiden. Voor het restafval plaatst de gemeente ondergrondse containers in de wijk.



VERVUILING

Met name tegen de ondergrondse containers in de wijk komen de buurtcomités in verzet. Zo zou het scheiden van afval structurele vervuilingsproblemen opleveren en treedt er volgens hen verloedering op. Ook vindt de buurt dat er niet voldoende ruimte is voor de containers.



De actiegroep vindt het gescheiden inzamelen van afval daarnaast achterhaald. "Voor het grootste deel van de afvalstroom is het vooraf scheiden niet langer nodig om zinvol hergebruik van grondstoffen mogelijk te maken", aldus de bewoners in een brief aan de buurt.



Tevens hebben de buurtcomités ook kritiek op de kosten voor de aanleg van de ondergrondse containers. In de wijken is al langer kritiek op de nieuwe manier van afval inzamelen. Recent nog werd geklaagd over gedumpte kerstbomen bij afvalverzamelplaatsen. Vorig jaar werd er ook al geklaagd over de plaatsing van containers.



AFVAL SCHEIDEN

Het scheiden van afval is bedoeld om zo veel mogelijk grondstoffen weer opnieuw te gebruiken voor nieuwe producten. Het beleid is onderdeel van het actieprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.



In 2012 werd al gestart met het scheiden van afval. Het ging toen om een proef in Lunetten. De gemeente was toen positief over het nieuwe inzamelen. Sinds 2015 gaan daarom steeds meer wijken over op de nieuwe manier van afval inzamelen.



Reacties van lezers De protesteerders hebben wel een punt. Niet dat het verloedering gaat creëren, maar de verwerking ervan. Ondergrondse afvalverwerking is schoner dan plastic zakken. Alleen heeft onze fantastische rijksoverheid het idee dat vercommercialisering van de afvalproblematiek alles oplost. Niet dus. Wat blijkt, nadat heel Nederland inmiddels een plastic (aangevuld sinds kort met blik en kartonnen pakken) gescheiden afval infrastructuur heeft, is de prijs niet meer interessant genoeg om deze stroom te verwerken. Wat gebeurt er nu met deze afvalstroom: u begrijpt het al, deze wordt tezamen met het restafval verbrand. Ik ben benieuwd hoe dat met papier en andere afvalstromen gaat? Atilla Vigh uit Utrecht | 26-02-2017 15:38 uur

