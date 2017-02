Politie zoekt vermiste Amersfoorter (42)

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 14:41 uur | update: 15:02 uur

Foto: Politie

AMERSFOORT - De politie is op zoek naar Jillis Eikelenboom uit Amersfoort. Hij is afgelopen vrijdag niet thuisgekomen uit zijn werk in Den Bosch. Normaal gesproken reist Jillis per trein van Den Bosch naar Amersfoort.



Jilles is 42 jaar en 1.94 meter lang, heeft een slank postuur, een kort baardje en draagt een bril met rond metalen montuur. Hij heeft een geel- en witgouden trouwring. Vrijdag had hij een donkerblauwe spijkerbroek aan, een groene jas en mogelijk een rode fleecemuts en grijze handschoenen.



De politie hoopt in contact te komen met iedereen die meer informatie over hem heeft.



