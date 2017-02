Vermiste Tishaa (20) weer terecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 15:47 uur | update: 15:54 uur

Foto: Koen van Weel

AMERSFOORT - De 20-jarige Tishaa Castillion is weer terecht. Dat meldt een woordvoerster van de politie. Ze verbleef in Amersfoort en sinds maandag werd er niets meer van haar vernomen.



De politie meldde zaterdag dat Tishaa vermist was. Een signalement van haar werd verspreid, met de oproep om naar haar uit te kijken.



Waar de vrouw al die tijd verbleef, is onduidelijk.



