Kinderen belagen 112 met tientallen valse meldingen

AMERSFOORT - In de Amersfoortse wijken Liendert en Rustenburg hebben vier kinderen van 11 en 12 jaar oud dit weekend de alarmcentrale meerdere malen lastiggevallen met valse meldingen. Ze vertelden over ernstige ongelukken, die in werkelijkheid helemaal niet waren gebeurd.



Volgens wijkagent Dennis Hogeveen ging het om tientallen valse meldingen aan zowel brandweer, ambulance en politie. Het bellen begon zaterdag. De meldkamermedewerker kreeg bij het horen van de kinderstemmen al snel argwaan, maar het lukte de politie niet meteen om de daders te pakken te krijgen.



Zondag hadden wijkagent Hogeveen en zijn collega Janka Walvius alsnog beet. Ze vonden de kinderen op de Wiekslag en daar konden ze vaststellen dat de meldingen waren gedaan met een telefoon die de kinderen bij zich hadden. Volgens Hogeveen hadden de vier niet in de gaten dat ze met hun grappen het meldsysteem nodeloos belastten.



De kinderen zijn achterin een politieauto bij hun nietsvermoedende ouders afgeleverd. Ze zijn erg geschrokken van het politieingrijpen en hun voorjaarsvakantie is in ieder geval naar de maan. De kinderen hebben van hun ouders een week huisarrest gegeven, meldt Hogeveen.



