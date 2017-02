Even voorstellen: Dennis Wiersma VVD

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 18:00 uur | update: maandag 27 februari 2017, 19:15 uur

Foto: VVD

PROVINCIE UTRECHT - Van 27 februari tot en met 10 maart staat RTV Utrecht in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Lijsttrekkers schuiven op doordeweekse dagen aan in het televisieprogramma UVandaag, voor de gelegenheid omgedoopt tot UKiest. Ook zijn de politieke kopstukken te gast in het radioprogramma Utrecht komt thuis op radio M Utrecht.



Zowel in UKiest als hier online stellen we de hoogst genoteerde kandidaat-Kamerleden uit de regio aan u voor. Vandaag is dat Dennis Wiersma, nummer 11 van de VVD.



Naam: Dennis Wiersma

Woonplaats: Utrecht

Relatie: Getrouwd



1. Als u in de Kamer komt, wat gaan we daar dan in de provincie Utrecht van merken?

Wat mij betreft veel! Deze provincie heeft van alles in huis waar heel Nederland wat aan heeft. Top onderwijs, veel baankansen, prachtige natuur. Utrecht is een van de meest innovatieve regio's in Europa. Van heinde en verre komen jongeren hier studeren, bedrijven zich vestigen en dagelijks vele forensen hier werken. Al die mooie voorbeelden wil ik komende jaren opzoeken en een podium geven. En waar ik kan helpen om voor de provincie belemmeringen weg te nemen, zal ik daar voor knokken.



2. Op welke plek in de provincie Utrecht vindt u dat we heel zuinig moeten zijn?

Dan denk ik meteen aan de Domtoren. De plek waar menig verliefd stel elkaar al de liefde heeft verklaard, met een waanzinnig uitzicht op de achtergrond. Een icoon om te koesteren, midden in de stad en in de samenleving. Met de VVD in Utrecht zijn we recent ook een actie gestart om voldoende geld voor onderhoud vrij te maken voor deze 634-jarige kerktoren.



3. Welk probleem in onze regio vindt u dat echt aangepakt moet worden?

Utrecht groeit op alle fronten en zeker in de stad Utrecht merk je dat direct. Dat is in de eerste plaats vooral mooi. Kijk maar eens naar de steeds groeiende werkgelegenheid. Maar het zet ons ook voor uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid. En dan heb ik het niet alleen over asfalt, de stad moet voor iederťťn bereikbaar zijn. Of je nu met de fiets, de auto of het OV komt. Zo zou ik graag zien dat Bilthoven een intercity-station wordt, zodat studenten uit Amersfoort ook daar kunnen uitstappen. En we hebben meer P+R plekken nodig rond de stad!



4. Welke landelijke uitdagingen ziet u terug in uw eigen woonplaats Utrecht?

Iedereen moet veilig kunnen wonen, zonder overlast. Vorig jaar heb ik met mijn vrouw een huis gekocht. Al na twee weken was er met graffiti een vrij seksueel getint welkomstcadeau op onze deur gespoten. Op de parkeerplaats ligt er regelmatig een autoruitje uit en de afgelopen weken staan er weleens hangjongeren voor de garagedeur een joint te roken. Een wijkagent vertelde me dat dit er bij hoort in een stad. Dat zal wel. Maar het is mijn huis en daar heb je van af te blijven. Dat soort overlast moeten we echt stevig aanpakken.



5. Is er nog iets wat u speciaal tegen onze lezers wilt zeggen?

Ik kom steeds meer mensen tegen die me vertellen dat ze bang zijn om een ander aan te spreken op gedrag wat niet door de beugel kan. Daar maak ik me zorgen over. Het is juist normaal dat je elkaar aanspreekt. En niet alleen als er iets vervelends is, maar ook om elkaar te kunnen helpen. Gedag zeggen, met je buurt iets gezelligs doen en een ander net zo behandelen als je zelf behandeld wilt worden!



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht