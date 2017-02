Even voorstellen: Corrie van Brenk 50PLUS

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 18:00 uur | update: maandag 27 februari 2017, 19:16 uur

PROVINCIE UTRECHT - Van 27 februari tot en met 10 maart staat RTV Utrecht in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Lijsttrekkers schuiven op doordeweekse dagen aan in het televisieprogramma UVandaag, voor de gelegenheid omgedoopt tot UKiest. Ook zijn de politieke kopstukken te gast in het radioprogramma Utrecht komt thuis op radio M Utrecht.



Zowel in UKiest als hier online stellen we de hoogst genoteerde kandidaat-Kamerleden uit de regio aan u voor. Vandaag is dat Corrie van Brenk, nummer 4 op de lijst van 50PLUS.



Woonplaats: Utrecht

Leeftijd: 56 jaar

Relatie: getrouwd met Peter



1. Als u in de Kamer komt, wat gaan we daar dan in de provincie Utrecht van merken?

U zal merken dat het beleid rondom de zorg wijzigt. Nu mogen gemeenten zelf beslissen waar ze hun geld voor zorg aan besteden, 50PLUS wil dat geld oormerken. Dan moeten gemeenten het geld ook echt aan zorg besteden, nu mag het ook naar de algemene reserve of aan andere zaken besteed worden. Verder willen we dat iedere gemeente een minimaal basispakket levert aan thuiszorg. De gemeente Utrecht had in eerste instantie iedereen terug gezet naar 1,5 uur huishoudelijk zorg. Dat heeft natuurlijk niets met maatwerk te maken, je hoort te kijken wat iemand werkelijk nodig heeft! Een aantal bewoners heeft dit met succes aangevochten bij de rechter en hun uren zorg teruggekregen. Maar mensen die niet zo mondig zijn vissen dan achter het net, dat mag niet.



2. Op welke plek in de provincie Utrecht vindt u dat we heel zuinig moeten zijn?

Het Noorderpark; een prachtig gebied aan de rand van de stad Utrecht waar fietspaden en recreatiemogelijkheden zijn gerealiseerd. Iets om trots op te zijn met veel groen en veel vogels.

Maar ook in de rest van de provincie Utrecht is gelukkig veel mooie natuur te vinden.



3. Welk probleem in onze regio vindt u dat echt aangepakt moet worden?

De beschikbare woningen voor starters en voor senioren zijn onvoldoende. Betaalbare huurwoningen moeten topprioriteit zijn.



4. Welke landelijke uitdagingen ziet u terug in uw eigen woonplaats Utrecht?

Heel dichtbij zie ik een winkelcentrum dat vernieuwd gaat worden maar de prijzen voor de middenstanders stijgen daardoor met 40%. Blijft dit betaalbaar voor hen zodat er een gevarieerd winkelaanbod blijft. In de wijk Voordorp waar ik woon wordt nog volop gebouwd en dat is nodig voor de woonbehoefte die er is. Maar het parkeren en de aan- en afvoer van verkeer baart wel zorgen. Een smalle weg die ook vaak door sluipverkeer wordt gebruikt, betekent file 's ochtends om de wijk uit te komen en 's avonds in omgekeerde richting.



5. Is er nog iets wat u speciaal tegen onze lezers wilt zeggen?

Natuurlijk hoop ik dat u voor 50PLUS kiest, maar welke partij u ook kiest, ga in ieder geval stemmen op 15 maart. Maak gebruik van uw stemrecht.



