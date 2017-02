Woningen flat Rhenen ontruimd door brand in kelderbox

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 05:56 uur | update: 06:13 uur

Foto: ANP

RHENEN - Bewoners van een flat in Rhenen moesten maandagochtend rond 6.00 uur hun huis uit vanwege een brand. Het vuur is ontstaan in een kelderbox onder de flat aan de Papaverstraat.



Er is veel rook vrijgekomen. De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt en waarschuwt omwonenden via Twitter de ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. "Rook is nooit gezond."



De brand lijkt beperkt te zijn gebleven tot de kelderbox. Niemand raakte gewond.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht