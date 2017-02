"Saudische koningshuis betrokken bij smeergeldaffaire Ballast Nedam"

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 07:55 uur | update: 07:57 uur

Foto: ANP

NIEUWEGEIN - De FIOD vermoedt dat de top van het Saudische koningshuis betrokken was bij een smeergeldaffaire rond Ballast Nedam. Dat blijkt uit een documentaire 'Inzake Saoedi-Arabië'.



De koningen Fahd en Abdullah worden beiden genoemd in de schaduwboekhouding van het bouwbedrijf uit Nieuwegein. Ze zouden de schuilnamen "Bassie en Adriaan" hebben.



In totaal zou er 467 miljoen dollar smeergeld zijn betaald. Op papier betaalde Ballast Nedam geld voor advieswerk, maar in feite deed het bouwbedrijf dat zodat het opdrachten kreeg.



Het was al bekend dat Ballast Nedam deze smeergeldzaak in 2012 schikte voor 17,5 miljoen euro. Uit stukken die documentairemaker Jacco Versluis inzag komt nieuwe informatie naar voren.



De documentaire is vanavond om 21.00 uur te zien op NPO 2.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Over welke periode speel dit volgens mij in de jaren 70 toen had ballast Nedam grote projecten in het midden oosten ? en dat ging over bedragen van een heleboel nullen achter de komma guusje uit IJsselstein | 27-02-2017 08:56 uur

Nieuwsoverzicht