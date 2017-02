Zevende autobrand in Den Dolder

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 08:09 uur | update: 08:18 uur

Foto: Menno Bausch (Foto 1 van 3) Foto: Menno Bausch (Foto 2 van 3) Foto: Menno Bausch (Foto 3 van 3) ‹ ›

DEN DOLDER - Een geparkeerde auto is zondagavond in brand gevlogen in Den Dolder. Het is inmiddels de zevende autobrand deze maand.



De Opel stond bij het station geparkeerd en werd door het vuur volledig verwoest. De politie houdt daar vanwege de vele autobranden, die vermoedelijk aangestoken zijn, al extra toezicht.



De eerdere autobranden vonden plaats op 3, 7, 9, 11, 15 en 21 februari. De politie liet al weten dat sporen en verklaringen van getuigen worden onderzocht op mogelijke overeenkomsten.



