Aangifte tegen raadslid Jacqueline Verbeek

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 08:44 uur | update: 08:46 uur

Foto: Twitteraccount @jacqverbeek

NIEUWEGEIN - De ruzie in de Nieuwegeinse partij Ieders Belang heeft een nieuw dieptepunt bereikt. De vier raadsleden en twee commissieleden die onlangs uit de partij zijn gezet, zeggen dat ze aangifte gaan doen tegen Jacqueline Verbeek.



Verbeek is inmiddels als enige in de fractie overgebleven. Ze zou zonder toestemming de bankrekening van Ieders Belang hebben geblokkeerd, zegt raadslid Haitze de Jong.



"Dat zij dat op persoonlijke titel heeft gedaan, dat is een strafbaar feit", stelt De Jong. "Dat is ontvreemding, dat is onteigening. Dat is toe-eigenen van alle gelden van alle leden en dus ook van alle fractieleden die dat geld bij elkaar gesprokkeld hebben. Dat is dus een elegant woord voor diefstal."



Verbeek heeft volgens De Jong ook geprobeerd om de gemeente Nieuwegein op te lichten. Ze zou daarnaast ook partijgeld hebben gebruikt om belastingfraude te plegen.



Jacqueline Verbeek is verbijsterd en ontkent alle aantijgingen.



