Diergeneeskunde enorm populair

UTRECHT - Er is steeds meer belangstelling voor de opleiding Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het aantal aanmeldingen is meer dan verdubbeld tot ruim duizend, terwijl slechts 225 studenten aan het eerste jaar kunnen beginnen.



Dat betekent dus dat een hoop jongeren teleurgesteld worden. Studentenorganisatie ISO hoopt dat scholen in de toekomst meer aan de enorme vraag kunnen voldoen.



"Soms staat dat getal al jaren vast", zegt ISO-Bestuurslid Desley van der Zande. "Als de bodem nog niet echt bereikt is, moeten hogescholen en universiteiten nog eens kijken of er geen ruimte is voor meer studenten, zodat minder scholieren teleurgesteld worden."



Diergeneeskunde in Utrecht is niet de enige populaire studie. Volgens De Telegraaf zitten de opleiding International Business in Rotterdam en de mode-school in Amsterdam ook helemaal vol.



