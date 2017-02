Jongen met bebloed gezicht vernielt auto in Maarssen

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 09:47 uur | update: 10:13 uur

Foto: Koen van Weel

MAARSSEN - Een jongen heeft gisteravond een auto vernield aan de Pauwenkamp in Maarssen. Hij trapte meerdere keren op de zijdeur, waarna een getuige hem vastpakte.



De dader wist zich los te rukken en rende vervolgens weg. Later zag de getuige de jongen opnieuw lopen, inmiddels had die een bebloed gezicht. De jongen is daarna opnieuw weggerend en is niet meer teruggevonden.



De politie is naar hem op zoek. Het gaat om een blanke jongen met kort blond krullend haar. Hij droeg een beige blouse en een spencer. Getuigen wordt verzocht zich te melden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht