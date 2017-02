Utrechter Nederlands junior kampioen kunstrijden

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 10:07 uur | update: 10:53 uur

Didier Dijkstra. Archief. Foto: Youtubekanaal Huppakee met Didier

UTRECHT - De twaalfjarige Utrechter Didier Dijkstra is Nederlands junior kampioen kunstrijden. Het NK werd de afgelopen dagen in Den Haag gereden.



De jongen won dankzij zijn goede dubbele sprongen en snelle pirouettes in de categorie 'basic novice heren'. "Er gaat nu vanalles door mijn hoofd heen", zei een blije Didier na zijn winst tegen het Jeugdjournaal.



De tiener woont in Utrecht, maar schaatst bij Kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht