"Gevaarlijke schimmels door gedumpt tuinafval"

Boswachter Roy Mes bij het gedumpte afval. Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

SOEST - Natuurmonumenten ergert zich groen en geel aan mensen die afval dumpen in het bos. Ook spullen die op het eerste oog niet schadelijk lijken voor de natuur, zoals tuinafval, zouden grote schade veroorzaken.



Zo worden in de bossen bij Soest langs de Wieksloterweg vaak afgedankte kerstbomen of andere planten gedumpt die uit het tuincentrum komen. Dat kan leiden tot de komst van gevaarlijke schimmels die de bestaande natuur aantasten.



Boswachter Roy Mes zit met de handen in het haar. "We hebben wel een brief gestuurd naar bewoners van 'mocht u iets zien of weten, neem dan contact met ons op'. Daar is nooit een antwoord op gekomen. Maar het begint zo erg te worden dat we nu wel extra op gaan letten."



Mensen die tuinafval kwijt willen moeten dat gewoon naar de gemeentereiniging brengen, benadrukt Natuurmonumenten.



Reacties van lezers Nou Natuurmonumenten, ga lobbyen voor het afschaffen van de tirannie van de diftar en de gemeente afvalscheidingsstations waar de meeste mensen tegenwoordig niet meer welkom zijn, dik moeten bijbetalen of tot de laatste gram moeten uitselecteren. En natuurlijk alleen open op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 9.30 en tussen 14.00 en 14.15, zodat we zeker weten dat werkenden er niet goed terecht kunnen. Los dat probleem op, dan ben je ook direct van je dumpingen in natuurgebieden af. Thomas uit Utrecht | 27-02-2017 11:06 uur

