Utrechter gewond na massale vechtpartij in Zeeland

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 27 februari 2017, 11:06 uur | update: 11:20 uur

Foto: ANP

SINT JANSTEEN - In het Zeeuwse Sint Jansteen, tegen de Belgische grens, is een man uit Utrecht mishandeld. De man van dertig jaar oud raakte dit weekend verwikkeld in een cafégevecht met een groep Belgen.



Toen politiemensen bij het café aankwamen, was de vechtpartij al voorbij. De politie denkt dat de massale vechtpartij is begonnen nadat twee mannen een Belgische vrouw hadden aangesproken op haar ongepaste taalgebruik. De vrouw accepteerde dit niet en haalde uit. Daarop bemoeiden ook anderen zich met de kwestie.



De Utrechter viel tijdens het gevecht op de grond en werd door meerdere mensen geschopt. Een 38-jarige Belg uit Sint Gillis Waas is daarvoor aangehouden. Hij zit in de cel.



