Voetbalveld Austerlitz "vernield door idioten"

maandag 27 februari 2017

Foto: SV Austerlitz

AUSTERLITZ - Voetbalclub SV Austerlitz is woedend. Afgelopen weekend heeft er iemand met een auto over een van de velden heen gereden, waardoor het gras kapot is.



Het is nog maar de vraag of alle trainingen en wedstrijden van de jeugdelftallen door kunnen gaan. Er wordt nog gezocht naar de daders.



Volgens een vrijwilliger van de club komen die zeker uit het dorp of zijn ze een bekende van de club. "Als je hier aan komt rijden dan zie je een groot gesloten hek. Maar ze weten gewoon het alternatief te vinden. Want ze weten dat er nog een hek is om op die velden te komen."



Een paar jaar geleden werd het veld op dezelfde manier ook al beschadigd. "Het trainingsveld is helaas opnieuw vernield door idioten", schrijft de club ineen verklaring op haar website.



SV Austerlitz gaat overleggen met de gemeente Zeist of het mogelijk is om voortaan alle hekken te sluiten, zodat auto's minder makkelijk het terrein op kunnen.



