Brandweer haalt verkleumde poes Beauty van dak

SOEST - Poes Beauty is na een koude nacht weer terug bij haar baasje in Soest. Het beestje was zondagavond op een dakkapel geklommen aan de Soesterengweg en kwam er vervolgens niet meer vanaf.



De brandweer rukte maandagochtend uit. Er werd een hoogwerker ingezet en zo konden ze Beauty snel uit haar benarde positie bevrijden.



De eigenaresse van Beauty was de brandweermannen zeer dankbaar voor hun hulp.







