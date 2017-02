Nog meer banen weg bij PostNL

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 11:43 uur | update: 11:50 uur

NIEUWEGEIN - PostNL schrapt de komende vier jaar nog eens circa 2000 banen. Het bedrijf verwacht weinig gedwongen ontslagen. Dat liet de onderneming maandag weten bij de bekendmaking van haar jaar- en kwartaalcijfers. Het bedrijf kon niet zeggen wat het nieuws betekent voor het postsorteercentrum in Nieuwegein.



Bij de Nederlandse postdivisie verdwijnen in de periode tot en met 2020 jaarlijks vijfhonderd tot zeshonderd voltijdsbanen (fte). Dat is evenveel als in de voorgaande jaren. Volgens topvrouw Herna Verhagen zullen er opnieuw weinig gedwongen ontslagen nodig zijn, omdat veel banen worden geschrapt na natuurlijk verloop en herplaatsingen. Bovendien komen er in dezelfde periode in de pakkettendivisie ongeveer 1600 banen bij.



PostNL was vorig jaar nog goed voor in totaal bijna 24.000 voltijdsbanen. Die werden vervuld door circa 46.500 personeelsleden.



KRIMP

De maatregelen zijn volgens het bedrijf noodzakelijk omdat de postmarkt blijft krimpen. PostNL verwerkte in het afgelopen kwartaal, gecorrigeerd voor het aantal werkdagen, ruim 8 procent minder post dan een jaar eerder.



Daartegenover stond een toename van het aantal verzonden pakketjes met 13 procent. Volgens PostNL zal deze tendens zich door de opmars van onlineshoppen voorlopig nog wel voortzetten. Het postbedrijf gaat zich daarom sneller omvormen naar pakketbezorgspecialist.



PRIJSVERHOGINGEN

De reorganisatie en prijsverhogingen moeten de financiŽle positie van het bedrijf helpen verbeteren. PostNL mikt de komende jaren op een onderliggend bedrijfsresultaat van 310 tot 380 miljoen euro, waar eerder nog werd uitgegaan van 285 tot 355 miljoen euro. Het afgelopen jaar was sprake van een daling naar 245 miljoen euro, van 303 miljoen euro in 2015. De omzet nam vorig jaar licht af tot 3,4

miljard euro.



PostNL gaf verder aan aandeelhouders over het afgelopen jaar een dividend te willen betalen van 0,12 euro per aandeel. Eerder had het bedrijf de verwachting uitgesproken dat waarschijnlijk pas over 2017 dividend uitgekeerd zou gaan worden.



