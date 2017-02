Willem-Jan Stegeman voorgedragen als wethouder Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 12:36 uur | update: 13:14 uur

Foto: Martin Sharrot

AMERSFOORT - Willem-Jan Stegeman wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe wethouder in de gemeente Amersfoort. Als het aan D66 ligt volgt hij Yvonne Kemmerling op, die begin deze maand opstapte.



Kemmerling meldde zich twee weken eerder ziek en zei snel weer te zullen terugkeren, maar stelde later te ziek te zijn om haar taken te kunnen uitvoeren. Volgens een aantal gemeenteraadsleden functioneerde ze slecht, maar D66 ontkende dat.



REORGANISATIE

Stegeman is al negen jaar wethouder geweest in Culemborg en twee jaar wethouder in Alphen aan den Rijn. Nu is hij interim-directeur bij Regio Rivierenland, waar hij leiding heeft gegeven aan een reorganisatie.



De D66'er is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Culemborg. Hij wordt in eerste instantie benoemd voor de periode tot de gemeenteraadsverkeizingen van volgend jaar.



OVERTUIGINGSKRACHT

Fractievoorzitter Bart Huijdts (D66) is blij dat Stegeman als wethouder aan de slag wil. "We zien uit naar de samenwerking met Willem-Jan. Hij heeft de overtuigingskracht die nodig is en weet mensen aan zich te binden."



De gemeenteraad stemt op 7 maart over de benoeming van Stegeman.



