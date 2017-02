Amersfoort gaat kunstgrasvelden niet saneren

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 13:09 uur | update: 13:09 uur

AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort gaat niet in op het verzoek om de kunstgrasvelden te saneren. Advocaat Martin de Witte van letselschadeadvocatenkantoor SAP riep de gemeente hiertoe op via een brief.



De raadsman overweegt nu naar de rechter te stappen.De Witte stelt dat alle gemeenten met kunstgrasvelden met de rubberkorrels verplicht zijn te saneren nu keer op keer de discussie over mogelijke gezondheidsgevaren oplaait.



De gemeente laat schriftelijk weten dat de adviezen van het RIVM leidend zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelde eerder dat de rubberkorrels niet schadelijk zijn.



De felle discussie over de rubberkorrels ontstond, nadat het televisieprogramma Zembla er uitvoerig aandacht aan besteedde. Zo werd twee weken geleden nog gemeld dat de stoffen in de rubberkorrels misschien toch gezondheidseffecten hebben.



