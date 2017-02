Utrecht naar plek twee meest competitieve regio Europa

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 12:58 uur | update: 13:29 uur

Foto: Sander Koning, ANP

UTRECHT - De provincie Utrecht is niet langer de meest competitieve regio van Europa. Londen staat nu op ťťn. Utrecht is ditmaal op een gedeelde tweede plaats geŽindigd, samen met het Britse Berkshire, Buckinghamshire en Oxfordshire.



De Europese Commissie beoordeelt sinds 2010 elke drie jaar welke gebieden het beste scoren op allerlei thema's die belangrijk zijn voor de economie, zoals infrastructuur en innovatie. In 2013 eindigde Londen nog op plek 2.



In de top 10 van 2016 komen verder geen andere Nederlandse regio's voor. Nederland behoort samen met het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en Zweden niettemin nog altijd tot de best scorende landen in de EU.



De minst competitieve regio's bevinden zich voornamelijk in RoemeniŽ, Bulgarije, Griekenland en Zuid-ItaliŽ.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht