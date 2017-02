Vijf jongeren vast na grote vechtpartij in Soest

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 14:48 uur | update: 15:09 uur

SOEST - De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Soest.



In de nacht van zaterdag op zondag kwam er rond 03.55 uur een melding dat jongeren slaags waren geraakt in de Bosstraat. Agenten gingen erheen en troffen twee gewonden aan. Deze mannen zouden zijn mishandeld door een groep jongeren, die verderop in de wijk zou lopen.



Een ambulance nam de slachtoffers mee naar een ziekenhuis. De agenten zochten in de omgeving naar de groep jongens en troffen op de Blieklaan vier verdachten aan die voldeden aan het signalement. Een vijfde persoon kwam uit een bosje gerend. Allen (vier mannen van 18 jaar en ťťn van 20 jaar uit Amersfoort en Nijkerk) werden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.



De aanleiding voor de knokpartij is onbekend. De politie wil graag getuigen spreken.



