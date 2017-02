Code geel: onweer, regen en hagel in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 14:27 uur | update: 15:16 uur

Kraanmachinist Geurt van Roekel ziet vanmiddag vooral veel druppels. Foto: Geurt van Roekel

DE BILT - Het KNMI geeft voor vanmiddag code geel af.



Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Er is later kans op onweer en hagel. De ZZW-wind is matig tot vrij krachtig. Het is de hele middag rond 10 graden.



Vanavond valt er af en toe een bui, ook met hagel. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog. De naar ZW draaiende wind is matig. Het wordt rond 4 graden.









