Extra goederentreinen door regio

WOERDEN - Inwoners van Woerden en Utrecht kunnen zich opmaken voor de nodige spoorhinder deze zomer. De Moerdijkbrug gaat in juli en augustus 18 dagen lang dicht voor al het treinverkeer, omdat ProRail het spoor vernieuwt.



Voor het reizigersvervoer zet de NS bussen in, maar het goederenvervoer moet omrijden. Het gaat om zo'n honderd zware treinen per dag, waarvan mogelijk enkele tientallen via onze regio gaan rijden.



"Hoeveel en op welke tijden wordt nog bekeken", zegt Jaap Eikelboom van ProRail in het AD. Mogelijk gaan er ook 's nachts extra treinen rijden. De vervoerders balen ervan, want ze moeten extra machinisten inzetten en het omrijden kost veel geld.



Over de uiteindelijke gevolgen worden alle gemeenten langs het spoor Utrecht-Rotterdam binnenkort bijgepraat.







