Brandangst in Den Dolder: "Elke dag blij als je auto er nog staat"

Autobrand bij het station in Den Dolder. Foto: Menno Bausch

DEN DOLDER - In Den Dolder is de onrust groot na de reeks autobranden deze maand. Inwoners willen een buurtwacht en er zijn Whatsappgroepen opgericht. De politie is druk met het onderzoek, maar wil op dit moment geen informatie geven. Inwoners zijn intussen blij als ze hun auto nog zien staan in de ochtend.



De afgelopen maand gingen meerdere auto's in het dorp met 3800 inwoners in vlammen op. In de nacht van zondag op maandag was het mis bij het station.



De impact is groot onder de inwoners van Den Dolder. Zoals bij Jannie Brand. Ze zag twee weken geleden een auto uitbranden. "Ik ging kijken en zag vlammen onder de auto en zag aan de overkant al een dame staan die 112 belde." Ze is bang voor haar eigen auto.



Fred Kreeftmeijer woont ook in Den Dolder en hij is blij dat dorpsgenoten actie ondernemen. "Er zijn erbij die iedere dag een blokje omgaan, om te kijken of je wat ziet." Er is nog geen verdachte bekend, maar Kreeftmeijer heeft wel een vermoeden wie de dader kan zijn. "Maar dat ga ik niet vertellen. Ik moet 'm alleen niet tegenkomen", zegt hij.



ONVEILIG

Burgemeester Koos Jansen heeft een brief gestuurd aan inwoners van Den Dolder. "We begrijpen de onrust en ook de frustratie dat er steeds opnieuw, soms op klaarlichte dag, auto's in brand worden gestoken en dat dit een onveilig gevoel teweeg kan brengen. Dit zijn ook voor ons onacceptabele situaties."



Volgens Jansen heeft de situatie alle aandacht van de politie, maar is de hulp van de inwoners hard nodig. "Omdat autobranden vaak lastig zijn om te onderzoeken, ook sporen verbranden, zijn getuigen heel belangrijk."



Jansen raadt aan om bij onraad de Whatsappgroep te gebruiken en om relevante camerabeelden te delen met de politie.



