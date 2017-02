Woede om schietende scouts De Bilt

Door de nieuwsredactie geplaatst: maandag 27 februari 2017, 17:14 uur | update: 17:44 uur

DE BILT - Landgoed Beerschoten in De Bilt is een populair wandelgebied voor mensen met een hond. Maar afgelopen weekend schrok n van die hondenbezitters zich rot. Ze zag een geweer in het bos.



Scouting Laurentiusgroep bleek een stoere middag voor hun welpen te organiseren. De jongens tussen de 11 en 14 jaar mochten luchtbuks schieten. Normaal doen ze dat strak achter het clubhuis, maar deze keer even voor de deur.



Miramir Jigo was er getuige van. "Ik was doodsbang, want mijn honden liepen daar ook. Die zaten in het schotveld. Ik loop hier al 25 jaar, maar heb dit nog nooit gezien."



NIETS FOUT

Volgens de politie doet de club niets fout. Ze schieten met de kinderen onder begeleiding van volwassenen en doen dat op eigen terrein. Toch gaat de club de boel nog eens tegen het licht houden en kijken of ze een ontheffing moeten aanvragen.



Hondenbezitter Miramir Jigo hoopt dat de wapens voorgoed neergelegd worden. Dat er geschoten wordt in een bos vindt ze een slechte zaak. "Ik hoop dat mijn hond geen bukskogel in z'n kont krijgt, of in z'n oog. We lopen hier voor ons plezier. Niet om elke keer over onze schouder te kijken of er een bukskogel geladen wordt."



De scouting hoopt dat de ontstane ophef daarmee klaar is. "We willen gewoon wat stoere dingen organiseren voor de jongens."





