Goed nieuws over gezondheid Bas van der Vlies

Door de nieuwsredactie geplaatst: maandag 27 februari 2017, 17:46 uur | update: 18:07 uur

Van der Staaij en twitterde maandagmiddag deze foto met Van der Vlies. Foto: Twitter Kees van der Staaij

MAARTENSDIJK - Bas van der Vlies (74) is aan de beterende hand. De in Maartensdijk woonachtige SGP'er maakte vorig jaar bekend dat hij darmkanker heeft.



"Gelukkig is hij heel sterk aan het opknappen", zegt Kees van der Staaij tegen RTV Utrecht. Maandagmiddag ging hij bij zijn partijgenoot langs en zag hij met eigen ogen dat Van der Vlies een goede indruk maakt.



"Nadat hij ernstige operaties heeft ondergaan is hij nu weer behoorlijk aangesterkt. Hij heeft nog wel een hele weg te gaan. Maar ik was ontzettend blij om hem zo aan te treffen na de alarmerende berichten eerder."



Verder spraken Van der Staaij en Van der Vlies over de huidige campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Van der Staaij was maandag te gast bij RTV Utrecht. Op Facebook konden kijkers vragen stellen, en hij nam ook plaats in het tv-programma U Vandaag.



