Film over online-drugsbaron uit Woerden

WOERDEN - De Nederlandse regisseur Marc de Cloe brengt dit voorjaar de film Silk Road uit. Het scenario is gebaseerd op het leven van de Woerdense drugshandelaar Maikel S.



S. verdiende vanuit zijn huis in Woerden miljoenen met de handel van drugs. Op de illegale online marktplaats Silk Road had hij zijn eigen anonieme pagina, SuperTrips. Hij zou enorme hoeveelheden xtc-pillen, kilo's MDMA, cocane, wiet, LSD en pijnstillers hebben verkocht via die website.



10 JAAR CEL

S., een 23-jarige ICT'er, werd in de zomer van 2013 op het vliegveld in Miami door de FBI opgepakt toen hij daar zijn drugsimperium aan een Amerikaan wilde verkopen.



In de VS is S. veroordeeld tot tien jaar cel. Volgens de rechter is hij schuldig aan grootschalige handel in drugs via Silk Road. Het verzoek om een deel van zijn straf in een Nederlandse gevangenis uit te zitten is door de Amerikaanse justitie om onduidelijke redenen afgewezen. De volgende aanvraag kan mogelijk pas in 2018 weer ingediend worden.



FILM

Het verhaal wordt verteld vanuit de slimme Daphne, die uitermate handig is met computers. Ze ontpopt zich via haar charismatische overbuurjongen Raymond tot succesvolle drugsdealer op Silk Road. Gaandeweg raakt ze steeds meer verstrikt in een kat-en-muisspel met de politie, criminelen en haar vriendje. Hoe ver gaat ze? Wie kan ze vertrouwen en wie gebruikt wie?



De film is naar verwachting in het voorjaar van 2017 te zien. Bekijk hier alvast de trailer



