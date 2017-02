Utrechts restaurant ROOST aan de Singel moet zomerhotspot worden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 27 februari 2017, 20:03 uur | update: 20:14 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De oevers van de Weerdsingel in Utrecht worden op dit moment compleet aangekleed. Er komen nieuwe bomen, er wordt een fontein geplaatst en volgende maand opent op het braakliggende terrein bij het Paardenveld een nieuw popup-restaurant de deuren: ROOST aan de Singel.



De zaak is een initiatief van horecaondernemer Sidney Rubens, de man achter Strand Oog in Al en restaurant Brass aan het Janskerkhof. ROOST aan de Singel krijgt een parkachtig karakter en is alleen open met mooi weer.



"We gaan ervan uit dat dit de hotspot van Utrecht wordt", zegt Rubens. Zijn nieuwe zaak krijgt een groot terras en onder een groot afdak komt een braai te staan met een grote bar eromheen.



In principe is het pop-up restaurant bedoeld voor één jaar, maar als het een groot succes blijkt kan het daarna een meer permanent karakter krijgen. Op 1 april wordt het restaurant officieel geopend.



Het stukje braakliggend terrein bij Paardenveld is ontstaan na de aanleg van de singel tussen de Weerdsingel en Hoog Catharijne. Een plan om er bioscoop De Kade te bouwen sneuvelde.















