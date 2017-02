Ongeruste ouders starten kunstgras-enquête

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 27 februari 2017, 21:04 uur | update: 21:20 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Vanwege de vele vragen over de risico's van rubbergranulaat op kunstgrasvelden gaan verontruste ouders zelf op onderzoek uit.



Onder de platformnaam 'Kom van dat gras af' versturen ze een enquête naar 2600 voetbalclubs om meer inzicht te krijgen in de kwestie. "Er is veel ongerustheid, maar dit is wel fragmentarisch. We willen meten hoe groot de landelijke onrust is", zegt initiatiefnemer Mark de Haas tegen RTV Utrecht.



VERBAZINGWEKKEND

De bezorgde ouders vinden het verbazingwekkend hoe verschillende gemeenten en verenigingen met de kwestie omgaan. Zo gaat bijvoorbeeld Baarn de velden met rubberkorrels vervangen, terwijl Amersfoort daar juist niets voor voelt.



Het RIVM, KNVB, VSG en ook de GGD stellen dat het spelen op rubbergranulaat niet gevaarlijk is, terwijl wetenschappers in een uitzendingen van Zembla hebben gezegd dat zij hun kinderen niet op de korrels zouden laten spelen en dat er meer zaken moeten worden uitgezocht.



TE SNEL

'Kom van dat gras af' vindt dat de seinen te snel op groen zijn gezet en noemt het optreden van de RIVM-directrice in Zembla 'twijfelachtig'. "Een aantal gemeenten heeft besloten de korrels met kankerverwekkende stoffen te verwijderen. Anderen blijven achter de uitkomsten staan van het RIVM en de KNVB deelt boetes aan verenigingen als wedstrijden niet doorgaan omdat teams niet op kunstgras willen voetballen. Wij willen dit graag inzichtelijk maken zodat straks gefundeerd en afgestemd de juiste beslissingen worden genomen. Voor ons geldt: veiligheid bovenal."



FRUSTRATIE

De groep van verontruste ouders merkt op hun Facebookpagina dat er veel ongerustheid heerst, maar vaak ook frustratie. "Mensen willen weten hoe ze de juiste informatie kunnen halen uit de wirwar aan berichtgeving." In de enquête wil het platform onder meer nagaan hoe de verenigingen er nu eigenlijk zelf in staan, of er wel naar de leden wordt geluisterd en en wat er gebeurt met leden die niet willen voetballen.



