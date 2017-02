Inbraakgolf bij scoutingclubs provincie Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 21:24 uur | update: 22:07 uur

UTRECHTSE HEUVELRUG - Bij zeker zeven scoutingclubs in de provincie Utrecht is de afgelopen dagen ingebroken.



De dieven probeerden het onder meer bij clubhuizen van de scouting in Doorn, Amerongen, Driebergen en Zeist. In Doorn is er ook geld buitgemaakt. Volgens Robbert Jan Meijer, voorzitter van de scouting in de regio Utrechtse Heuvelrug, is de materiŽle schade groot. "Het gaat bijvoorbeeld om ingegooide ruiten en geforceerde ruiten en sloten."



Het lijkt erop dat de dieven uit waren op collectebussen met de opbrengst voor Jantje Beton. Kinderen van de scouting hebben daarvoor geld ingezameld. Bij de scouting in Hilversum zijn maar liefst dertig volle collectebussen gestolen. De dieven zijn daarnaast actief geweest in Scherpenzeel.



De scouting roept leden op om alert te zijn en vraagt getuigen zich bij de politie te melden.



