Rokend verdeelstation zet groot deel Utrecht in het donker

dinsdag 28 februari 2017

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - In Utrecht zijn 14.000 huishoudens zonder stroom komen te zitten. De elektriciteit viel om middernacht uit. Bijna twee uur later kregen de eerste getroffen wijken weer spanning op het net.



Stedin heeft monteurs op pad gestuurd om het probleem op te lossen. De getroffen klanten wonen volgens de netbeheerder onder meer in de binnenstad en in delen van Leidsche Rijn. Ook vanuit Pijlsweerd, Ondiep, Zuilen, Abstede en Sterrenwijk kwamen via de sociale media meldingen van mensen die in het donker zaten.



Het lijkt erop dat er brand of kortsluiting is geweest in een verdeelstation van Stedin aan de Nijverheidsweg in Utrecht. Een woordvoerder zegt dat er rook te zien was. De brandweer heeft het gebouw om 1.00 uur vrijgegeven, zodat monteurs de storing konden gaan verhelpen.



Kort nadat het licht uitviel werd de brandweer ook naar de Keulsekade geroepen. Daar is energiebedrijf Eneco gevestigd.



