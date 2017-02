Ongeluk A2: auto op vangrail

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 06:41 uur | update: 06:44 uur

Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 2) Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Op de oprit van de A2 bij Utrecht is een automobilist gewond geraakt toen hij hard op de vangrail botste. De auto kwam op de vluchtstrook tot stilstand. Er waren geen andere auto's bij het ongeval betrokken.



De bestuurder liep dusdanig letsel op dat de ambulancedienst een beroep deed op de brandweer om het dak van de auto af te knippen. Het slachtoffer kon op die manier horizontaal uit de auto worden gehaald, om de kans op letsel in de rug of nek te beperken.



De politie heeft de ongevalslocatie in kaart gebracht. Hoe het kan dat de man in de slip raakte is nog onduidelijk. Op het moment van het ongeval was de rijbaan droog.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht