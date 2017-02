Roeiverenigingen verhuizen vlotten naar Vianen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 06:32 uur | update: 07:13 uur

De roeiers gaan naar het Sluiseiland in Vianen. Foto: Triton

VIANEN - De studentenroeiverenigingen in Utrecht verhuizen vandaag hun vlotten naar Vianen. Het is de eerste stap voor de vereniging om de stad grotendeels te verlaten.



De roeiverenigingen sporten nu nog op het Merwedekanaal. Omdat daar onder meer gebouwd wordt aan een nieuwe jachthaven, wordt het daar door drukte op het water te gevaarlijk. Een verhuisbedrijf hijst de vlotten rond 9.30 uur uit het water en brengt ze naar hun nieuwe locatie in Vianen.



Het braakliggende Sluiseiland in Vianen is de komende twee jaar het nieuwe speelveld voor de roeiers. Daarna is het aan een projectontwikkelaar of ze er mogen blijven.



De verhuizing van Utrecht naar Vianen is grotendeels mogelijk gemaakt met crowdfunding.





