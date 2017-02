Wedstrijd in Amersfoort: wie bouwt het mooist in Minecraft

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 08:21 uur | update: 08:41 uur

AMERSFOORT - In Vathorst gaan honderdvijftig kinderen vandaag met elkaar de strijd aan in het populaire computerspel Minecraft. Niet in de gewelddadige variant, maar creatief: in de Bibliotheek Eemland moeten ze de mooiste bouwwerken maken in het computerspel.



Minecraft is een bij kinderen heel populair computerspel waarbij hele werelden gebouwd kunnen worden met een soort digitale lego. Spelers kunnen elkaar ook aanvallen, maar daar gaat het vandaag niet om, zegt Reda van der Putten, specialist Mediavaardigheid bij Bibliotheek Eemland. Hij heeft Minecraft losgekoppeld van de normale spelwereld.



"Ze moeten in groepjes van vijf een leeg weiland bebouwen. Ze moeten samen overleggen wat ze gaan bouwen", zegt Van der Putten. "Ze moeten ze samenwerken en ruimtelijk denken om een stad of een mooi gebouw te maken."



De winnaars krijgen bokalen van lego, maar ze krijgen ook een speciale bril op waarmee ze zelf door hun winnende stad of gebouw kunnen lopen.



De Minecraft-wedstrijd, in het Icoontheater in Amersfoort Vathorst, is uitverkocht. Spelers die meer willen leren over het spel kunnen woensdag nog wel terecht in de bibliotheek voor een workshop.



