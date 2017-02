Steekpartij Utrechtse Croeselaan, straat afgesloten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 09:00 uur | update: 09:38 uur

UTRECHT - Op de Croeselaan in Utrecht is vanmorgen iemand neergestoken. De politie heeft een verdachte aangehouden.



Een groot gebied is afgezet. Ook de Croeselaan is afgesloten. Volgens vervoerder U-OV valt de vertraging voor buspassagiers mee.



Opvallend detail is dat de politie een bouwhelm heeft veiliggesteld binnen de afzetting. Er zijn zeker zes politieauto's ter plaatse en meerdere ambulances. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen.



De politie onderzoekt wat er is gebeurd.



