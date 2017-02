Zederik akkoord met reactie op herindeling

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 10:00 uur | update: 10:41 uur

VIANEN - De gemeenteraad van Zederik is donderdagavond unaniem akkoord gegaan met de reactie van Vianen, Leerdam en Zederik op de plannen van de provincie Utrecht om te komen tot de gemeente Vijfheerenlanden.



De Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik en het Utrechtse Vianen willen fuseren tot de gemeente Vijfheerenlanden. De provincie Utrecht heeft van de minister van Binnenlandse Zaken de regie gekregen en heeft een herindelingsontwerp gemaakt.



De gemeenten hebben samen een reactie geschreven op het ontwerp en alle gemeenteraden zijn daar nu mee akkoord gegaan. In het herindelingsontwerp staat dat Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht zou moeten komen te liggen, maar in de zienswijze vragen de gemeenten dat Utrecht de provinciekeuze veel beter beargumenteert.



Vianen en Leerdam blijven het liefst in Utrecht, maar in Zederik wil een kleine politieke meerderheid dat Vijfheerenlanden in Zuid-Holland blijft. Uiteindelijk beslist de Tweede Kamer over de provinciekeuze omdat herindelingen in de wet moeten worden vastgelegd.



De fusie van Vianen, Leerdam en Zederik staat gepland voor 1 januari 2019. Eerder lukt niet vanwege de verkiezingen voor de Tweede Kamer.



