Moeder online-drugsbaron woest over film

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 10:26 uur | update: 11:04 uur

Foto: RTV Utrecht

WOERDEN - De moeder van Woerdenaar Maikel S. is niet blij met de Nederlandse film Silk Road die binnenkort in premiere gaat. Het verhaal is gebaseerd op haar zoon die in de VS een fortuin vergaarde met online drugshandel.



"Ik vind het jammer dat dit zomaar kan", zegt zijn moeder tegen RTV Utrecht over de film. "Ik heb het voorgelegd aan onze advocaat en we kijken wat we kunnen doen. Ze kunnen niet zo even zijn naam gebruiken."



De Nederlandse advocaat van S. probeert hem nog altijdeen deel van zijn 10 jaar celstraf in Nederland te laten uitzitten. Dan kan S. dichter bij zijn familie zijn. Het leek in kannen en kruiken toen de Amerikaanse rechter daar in het vonnis groen licht voor gaf. Het was een beloning voor S. die na zijn arrestatie een bekentenis aflegde.



Ondertussen zit S. nog altijd onder erbarmelijke omstandigheden vast in Amerika en kan er pas in 2018 weer een verzoek worden ingediend om hem over te brengen naar Nederland.



"Hij verdient straf voor wat hij gedaan heeft", zegt zijn moeder. "Maar dit is niet eerlijk. Dat er nu een film komt vestigt de aandacht weer op hem en dat schaadt zijn zaak alleen maar."



