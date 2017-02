Extensionsroof in Utrecht: "Al het haar is meegenomen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 11:13 uur | update: 11:43 uur

Foto: Real Hair Online

UTRECHT - De Utrechtse vestiging van Real Hair Online is leeggeroofd. In de winkel aan de Amsterdamsestraatweg worden dure extensions verkocht om je haren te verlengen.



"Al het haar is meegenomen. Dit gevoel is niet te beschrijven. Daar waar onze passie ligt, waar wij als team keihard voor werken. Ongeloof!!! En heel erg verdrietig!!!!", aldus de haarwinkel op Instagram.



Hoeveel de schade precies is, is op dit moment nog niet duidelijk. Sommige haarstukken kosten wel 345 euro per stuk.



De eigenaar hoopt dat mensen zijn haarwerken herkennen en naar de politie stappen. Ze hebben namelijk opvallende weavebanen en speciale clipins waarmee je de extensions bevestigd aan je eigen haar.



Vanwege de inbraak is de vestiging dinsdag gesloten.







