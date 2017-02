Warenhuis Hudson's Bay definitief in oude pand V&D

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 11:36 uur | update: 11:54 uur

Het nieuwe aanzicht van het oude V&D-gebouw. Foto: Jan Bakers Architecten en IEF Capital & Bouwfonds IM

UTRECHT - Hudson's Bay komt definitief naar Utrecht. Het Canadese warenhuis gaat zich vestigen in het oude pand van de V&D. "Het oude en karakteristieke stadscentrum van Utrecht is een waar paradijs voor het winkelend publiek", vindt het bedrijf. De verbouwing van het pand begint volgend jaar zomer.



Er waren al eerder geruchten dat het oude V&D-pand zou komen, maar dat werd tot vandaag niet bevestigd. In andere steden waar Hudson's Bay de komende tijd neerstrijkt, is ook gekozen voor panden waar V&D gevestigd was.



In totaal heeft het bedrijf nu de locatie van zeventien nieuwe winkels bekendgemaakt, onder meer in Amersfoort. Het wil uiteindelijk zo'n twintig warenhuizen openen in ons land. Het hoofdkantoor komt in Amsterdam.



Ook De Planeet op de hoek Lange Viestraat-Oude Gracht in de binnenstad in Utrecht zou in beeld zijn geweest als vestigingslocatie. Het blauwe gebouw wordt net als de voormalige V&D ingrijpend verbouwd. Wat daar inkomt is niet bekend.



