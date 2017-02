Even voorstellen: Carla Dik-Faber ChristenUnie

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 18:00 uur | update: dinsdag 28 februari 2017, 15:12 uur

Foto: Anne Paul Roukema

PROVINCIE UTRECHT - Van 27 februari tot en met 10 maart staat RTV Utrecht in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Lijsttrekkers schuiven op doordeweekse dagen aan in het televisieprogramma UVandaag, voor de gelegenheid omgedoopt tot UKiest. Ook zijn de politieke kopstukken te gast in het radioprogramma Utrecht komt thuis op radio M Utrecht.



Zowel in UKiest als hier online stellen we de hoogst genoteerde kandidaat-Kamerleden uit de regio aan u voor. Vandaag is dat Carla dik-Faber, nummer vier op de lijst van de ChristenUnie.



Woonplaats: Veenendaal

Leeftijd: 45

Relatie: getrouwd en moeder van een tienermeid



1. Als u in de Kamer komt, wat gaan we daar dan in de provincie Utrecht van merken?

Door de hele provincie zie ik projecten waarin mensen zich organiseren rond thema's als energie, zorg en voedsel. Neem bijvoorbeeld de stadsakkers in mijn eigen woonplaats Veenendaal. Die initiatieven wil ik ruim baan geven. Mensen hebben zelf vaak de beste ideeŽn om hun omgeving groener en socialer te maken. De ChristenUnie zet zich in voor coŲperatief overheidsbestuur en heeft daarvoor ook een initiatiefnota geschreven. Ik ben ook erg trots op de FoodValley, waar kennis over en praktijk van voedselvoorziening hand in hand gaan. De provincie heeft alles in huis om boer en burger te verbinden en kan daarin voorbeeld zijn.



2. Op welke plek in de provincie Utrecht vindt u dat we heel zuinig moeten zijn?

De provincie Utrecht is de mooiste provincie van Nederland met prachtige natuur en een rijke historie. Dat moeten we koesteren. Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van de Domtoren in Utrecht (waar ik gestudeerd heb) en natuurgebied Plantage Willem III bij Elst. De ChristenUnie wil het niet bij mooie woorden laten en maakt in haar verkiezingsprogramma ook geld vrij voor natuur en Rijksmonumenten. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen daarvan kunnen genieten.



3. Welk probleem in onze regio vindt u dat echt aangepakt moet worden?

Er zijn te weinig betaalbare huur- en koopwoningen in de provincie Utrecht. De ChristenUnie wil dit aanpakken door de overdrachtsbelasting voor starters op de koopmarkt te schrappen. Ook schrappen we de verhuurdersheffing in ruil voor afspraken met woningcorporaties om hun woningvoorraad te verbeteren, bijvoorbeeld energiezuiniger te maken. Daarnaast is de bereikbaarheid in de provincie een groot knelpunt, bijvoorbeeld de brug bij Rhenen, waar elke dag files staan en waar een oplossing voor moet komen.



4. Welke landelijke uitdagingen ziet u terug in uw eigen woonplaats Veenendaal?

Afgelopen jaren hebben gemeenten meer verantwoordelijkheid gekregen in de zorg en ondersteuning thuis. Dat is goed, want gemeenten staan dichter bij hun burgers dan de Rijksoverheid. Grote veranderingen hebben tijd nodig en die tijd willen we geven. Intussen moeten we natuurlijk bijsturen waar nodig. Zo heeft de ChristenUnie extra geld kunnen vrijmaken voor dagbesteding, huishoudelijke hulp en vrijwilligerswerk. Een grote uitdaging ligt er nog in het signaleren van eenzaamheid. Dat is een opdracht voor de politiek ťn samenleving.



5. Is er nog iets wat u speciaal tegen onze kijkers en luisteraars wilt zeggen?

Natuurlijk hoop ik dat de ChristenUnie het vertrouwen van de lezer krijgt, maar ik zou willen zeggen: ga in ieder geval stemmen. Bij deze verkiezingen staat op het spel wat voor land we willen zijn. Er is veel onzekerheid, verdeeldheid en onvrede, maar dat lossen we niet op door niet te stemmen of door een tegenstem. Wat nodig is, is moreel leiderschap voor dit land, waarbij wordt gekozen voor vrijheid, zoals vrijheid van onderwijs en vrijheid van godsdienst; waarbij wordt geÔnvesteerd in duurzame energie en een schone leefomgeving, zodat we de aarde kunnen doorgeven aan onze kinderen; en waarbij iedereen meetelt, ook als je hoogbejaard, vluchteling of gehandicapt bent. Dat is de samenleving die mij voor ogen staat.



