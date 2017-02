"Ontslagen NS-managers kregen samen zes ton"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 13:18 uur | update: 13:34 uur

Foto: Niels Drost

UTRECHT - Twee ontslagen managers van de NS hebben samen bijna zes ton aan ontslagvergoedingen meegekregen. Dat meldt de Telegraaf op basis van het jaarverslag van het spoorbedrijf.



Wie de twee managers zijn wordt niet vermeld. Ze vervulden 'sleutelposities', maar zaten niet in de raad van bestuur.



MEER GELD

Vandaag zei NS-topman Van Boxtel ook dat hij vindt dat het nieuwe kabinet miljarden moet uittrekken voor de mobiliteit. Het geld is volgens hem nodig gezien de toenemende vervoersbehoefte en om ervoor te zorgen dat Nederland concurrerend blijft. Volgens Van Boxtel loopt Nederland zowel op het spoor als op de weg vast als dergelijke grote investeringen uitblijven.



MEER AGRESSIE

De Nederlandse Spoorwegen maakt dinsdag ook bekend dat het afgelopen jaar meer meldingen zijn binnengekomen over personeel dat agressief werd benaderd door klanten. In 2016 werden 690 meldingen geregistreerd van bijvoorbeeld duwen of trekken, een jaar eerder waren dat er 642.



Wel waren er minder incidenten waarbij medewerkers van de NS letstel opliepen. In 2015 gebeurde dat 211 keer, in 2016 werden 188 van dit soort incidenten gemeld, blijkt uit de dinsdag gepresenteerde

jaarcijfers.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht