Musical The Bodyguard stopt

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 13:17 uur | update: 13:46 uur

Foto: ANP

UTRECHT - De musical The Bodyguard, die wordt opgevoerd in het Utrechtse Beatrix Theater, gaat stoppen. Dat laat producent Stage Entertainment weten.



De laatste voorstelling is in juli van dit jaar. Op dit moment zijn er ruim 750.000 tickets verkocht voor de musical.



The Bodyguard, met in de hoofdrol de Utrechtse Romy Monteiro, mocht begin 2016 van de jury de Musical Award voor Beste Musical ontvangen en afgelopen jaar koos het publiek de show als Beste Musical.





