OM: cel voor man die slachtoffer tegen hoofd schopte op Voorstraat

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 14:31 uur | update: 14:31 uur

De Voorstraat in het centrum van Utrecht. Foto: Google Streetview

UTRECHT/IJSSELSTEIN - Een 24-jarige IJsselsteiner moet van het OM een half jaar de cel in na uitgaansgeweld in de binnenstad van Utrecht. Volgens de aanklager schopte hij iemand tegen zijn hoofd op de Voorstraat en is hij schuldig aan poging tot doodslag.



Het ging mis op een zaterdagavond in augustus. De dader stond voor een cafť te roken en zag het slachtoffer langslopen met zijn vriendin. Hij maakte een opmerking over het postuur van de vriendin, vervolgens ontstond ruzie.



KLAPPEN EN SCHOPPEN

Een vriend van de hoofdverdachte gaf het slachtoffer eerst twee klappen in zijn gezicht. Toen de man viel, besloot de IJsselsteiner hard tegen zijn hoofd te schoppen. "Terwijl deze op handen en knieŽn zat bij te komen van de eerdere klappen", aldus het OM.



"Met het geven van de schop tegen het hoofd nam de verdachte willens en wetens het risico dat de verdachte zou kunnen overlijden." Daarom eist het OM tien maanden cel waarvan vier voorwaardelijk en een cursus om iets aan zijn alcoholgebruik te doen.



De verdachte zelf zegt dat hij niet tegen het hoofd maar tegen het lichaam van het slachtoffer schopte. Maar verklaringen van omstanders en camerabeelden geven een ander beeld. Uiteindelijk vielen de verwondingen van het slachtoffer mee.



ANDERE VERDACHTE

De man die twee klappen in het gezicht gaf is eerder al veroordeeld:"hij kreeg een taakstraf van honderd uur waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij een agressietraining volgen.



Over twee weken doet de rechter uitspraak in de zaak van de IJsselsteiner.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht