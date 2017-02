Rechtszaak tegen ex-voorzitter Magreb '90 uitgesteld

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 14:43 uur | update: 15:09 uur

Najim el H. Foto: Orange Pictures

UTRECHT - De witwas-rechtszaak tegen oud-Magreb '90-voorzitter Najim el H. die dinsdag op het programma stond is uitgesteld. De verdachte kan niet zijn verhaal doen omdat hij vast zit in Marokko.



El H. zat aanvankelijk vast in Turkije, daar werd hij in januari 2016 opgepakt. Maar vorige week is hij uitgeleverd aan Marokko. In dat land wordt hij verdacht van drugshandel en witwassen.



De advocaat van El H. drong er met succes op aan dat de rechtszaak is uitgesteld. De rechter gaat akkoord en heeft de zaak in juni opnieuw op het programma gezet. Voor die tijd moet El H. bereikt zijn zodat hij een verklaring kan afgeven.



De vrouw van El H. wordt ook verdacht van witwassen. Zij was dinsdag wel aanwezig in de rechtbank, twitterde RTV Utrecht-verslaggever Mark van der Wel.



In 2011 en 2012 zat de man al een half jaar vast op verdenking van witwassen en fraude met onroerend goed. Toen hij werd opgepakt vorig jaar was hij voorzitter van de Utrechtse voetbalclub Magreb '90. Kort daarna stelde de club, die uitkomt in de Derde Divisie, een nieuwe voorzitter aan.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht